ΤΟΠΙΚΑ

Ενημερωτική εκδήλωση από τον Σ.Κ.Ε.Α.Κ. για τη νέα διαδικασία αιτήσεων αιγιαλού και παραλίας στην Καλαμάτα

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και της θωράκισης των επαγγελματιών της εστίασης σε θέματα νομοθεσίας και λειτουργίας, ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη νέα διαδικασία αιτήσεων για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 16:00, στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας και θα επικεντρωθεί στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων της παραλιακής ζώνης, ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Χρήστος Παπαργυρόπουλος, Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, ο οποίος θα αναλύσει τη νέα διαδικασία, θα εξηγήσει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και θα επισημάνει τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες του παραλιακού μετώπου.

Όπως τονίζεται στο κάλεσμα του συλλόγου, η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στις επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, ενώ η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας. Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, αναφέρει στο κάλεσμά του ο σύλλογος.

