Σε κλίμα αισιοδοξίας έκοψαν την πίτα τους οι επαγγελματίες φωτογράφοι της ΝΔ Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σωματείο Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου πραγματοποίησε με επιτυχία την ετήσια εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας, αισιοδοξίας και δημιουργικής διάθεσης για τη νέα χρονιά.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων “Τριλογία”, στην Παραλία της Καλαμάτας, με την παρουσία μελών του Σωματείου, εκπροσώπων τοπικών φορέων, της Εκκλησίάς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η θερμή ανταπόκριση και η μαζική συμμετοχή επιβεβαίωσαν τη δυναμική και τη συνοχή της επαγγελματικής μας κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Σωματείου απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αναφερόμενος στις προκλήσεις και τις προοπτικές του επαγγέλματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας, της διαρκούς επιμόρφωσης και της στήριξης της καλλιτεχνικής φωτογραφίας

Η κοπή της πίτας συνοδεύτηκε από ευχές για μια χρονιά γεμάτη υγεία, προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, έμπνευση και δημιουργικότητα. Το φλουρί της πίτας κέρδισε το μέλος του Σωματείου Σταυρούλα Καρροπούλου, στο οποίο ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Σωματείο Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου εύχεται σε όλους τους παρευρισκόμενους, στα μέλη του και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, το νέο έτος να φέρει υγεία, ευημερία, δημιουργικότητα και πολλές επαγγελματικές επιτυχίες.