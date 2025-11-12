Ενισχύεται το αστικό πράσινο – Προμήθεια και φύτευση ακόμα 300 δέντρων στην Καλαμάτα

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να εμπλουτίσει με πράσινο τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, θα προβεί άμεσα σε νέα προμήθεια φυτικού υλικού.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Μπάκα, οι τεχνικές προδιαγραφές των τριακοσίων (300) περίπου δέντρων που περιλαμβάνονται στην προμήθεια, αφορούν δένδρα με περίμετρο κορμού ανάλογα με το είδος 8- 10, 10-12, ή 12-14 εκατοστά και στο ένα μέτρο ύψος από το λαιμό τους. Επίσης θα είναι ευθυτενή, απαλλαγμένα από εχθρούς και ασθένειες, με διαμορφωμένη κόμη στα δύο μέτρα και πάνω.

Η προμήθεια προβλέπει επιπλέον η εργασία φύτευσης των δέντρων να γίνει από τον ανάδοχο. Ορισμένα είδη είναι τα εξής: Γιακαράντα, γρεβιλλέα, υβίσκοι Συριακοί, καλλιστήμονες, μανόλιες, μουριές, μπαοχίνιες, πλάτανοι, σφενδάμια, φωτίνιες κ.ά.