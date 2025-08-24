Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 730 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Συνολικά 9 προγράμματα χρηματοδότησης μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με συνολικούς πόρους 730 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ειδικότερα το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, βάζει το επόμενο διάστημα στη γραμμή εκκίνησης το ΥΠΕΘΟ.

Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να προχωρήσει η τρίτη αύξηση προϋπολογισμού του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ κατά 200 εκατ. ευρώ από κονδύλια του ΕΣΠΑ, για το πρόγραμμα Επιδότησης δανείων για επενδύσεις ή και κεφάλαιο κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται πλήρως από τους τόκους για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο (για το 60% εκάστου δανείου για τη Γενική Επιχειρηματικότητα ή για το 75% για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα), δεδομένου ότι το ποσό αυτό παρέχεται από το Ταμείο άτοκα.

Στα δάνεια αυτής της κατηγορίας οι συνεργαζόμενες τράπεζες ή οι φορείς μικροχρηματοδότησης δεν επιτρέπεται να ζητήσουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.