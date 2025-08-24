Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
24
Αύγουστος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 730 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Share

Συνολικά 9 προγράμματα χρηματοδότησης μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με συνολικούς πόρους 730 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ειδικότερα το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, βάζει το επόμενο διάστημα στη γραμμή εκκίνησης το ΥΠΕΘΟ. 

Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να προχωρήσει η τρίτη αύξηση προϋπολογισμού του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ κατά 200 εκατ. ευρώ από κονδύλια του ΕΣΠΑ, για το πρόγραμμα Επιδότησης δανείων για επενδύσεις ή και κεφάλαιο κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται πλήρως από τους τόκους για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο (για το 60% εκάστου δανείου για τη Γενική Επιχειρηματικότητα ή για το 75% για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα), δεδομένου ότι το ποσό αυτό παρέχεται από το Ταμείο άτοκα.

Στα δάνεια αυτής της κατηγορίας οι συνεργαζόμενες τράπεζες ή οι φορείς μικροχρηματοδότησης δεν επιτρέπεται να ζητήσουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 3.000 έως 25.000 ευρώ και για τα δύο Υποπρογράμματα (Γενική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα). Κάθε επιχείρηση έχει δυνατότητα να συνάψει περισσότερες από μία δανειακές συμβάσεις, με την προϋπόθεση το συνολικό δανειζόμενο ποσό σε κάθε χρονική στιγμή να μην υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 12 έως 96 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως έξι μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Τάσου Δασόπουλου στο www.capital.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ