Κώστας Τζιούμης: «Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ για έργα με ουσιαστικό όφελος για την τοπική κοινωνία»

Στην εκδήλωση με τίτλο «ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας», που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρέστη ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης.

Η εκδήλωση ανέδειξε τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο ΕΣΠΑ ως βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.



Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε: «Το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Τρίπολης αξιοποιεί συστηματικά κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική δυνατότητα, υλοποιώντας έργα που αφορούν τις υποδομές, το περιβάλλον, την ενεργειακή αναβάθμιση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις κοινωνικές δομές. Στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου και η ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με παρεμβάσεις που έχουν άμεσο και μακροπρόθεσμο όφελος για τους δημότες μας.» Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε: «Το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Τρίπολης αξιοποιεί συστηματικά κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική δυνατότητα, υλοποιώντας έργα που αφορούν τις υποδομές, το περιβάλλον, την ενεργειακή αναβάθμιση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις κοινωνικές δομές. Στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου και η ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με παρεμβάσεις που έχουν άμεσο και μακροπρόθεσμο όφελος για τους δημότες μας.»