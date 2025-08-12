Ενισχύθηκε το δίκτυο υδροδότησης της Καλαμάτας – Σε λειτουργία η νέα γεώτρηση στη θέση «Παλιόπυργας» στα Κατσαρεϊκα

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανόρυξης και λειτουργίας της νέας γεώτρησης στη θέση «Παλιόπυργας» στα Κατσαρεϊκα, καθώς επίσης και την ολοκλήρωση της κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού και τη σύνδεσή του με το κεντρικό δίκτυο, ενισχύεται το δίκτυο υδροδότησης της Καλαμάτας.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του φαινομένου της λειψυδρίας των τελευταίων ετών, έχει προβεί σε ανόρυξη γεωτρήσεων σε διάφορα σημεία της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές υδροδότησης για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Παλιόπυργας» στην Δ.Κ. Κατσαρέικων. Το βάθος της γεώτρησης ανέρχεται σε 150 μέτρα και έχει εκμεταλλεύσιμη παροχή που ανέρχεται σε 130κ.μ./ώρα, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες κατασκευής δικτύου και υποδομής ηλεκτροδότησης της γεώτρησης από το ΔΕΔΔΗΕ.

Ταυτόχρονα, με ίδια μέσα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, κατασκευάστηκε αγωγός μεταφοράς νερού διαμέτρου 225 χλστ. και μήκους 1.000 μ. περίπου, από την παραπάνω γεώτρηση έως την δεξαμενή Καλαμίου, με πρόβλεψη υδροδότησης μελλοντικά της περιοχής Ασπροχώματος αλλά και την ενίσχυση της παροχής του τροφοδοτικού αγωγού Φ600 από το Πήδημα.