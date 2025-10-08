Ενοίκια: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές μέσα σε 10 χρόνια -Τα μέτρα για το στεγαστικό στον Προϋπολογισμό

Οι ρυθμοί αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας δεν είναι τέτοιοι που να μπορούν να καλύψουν στον ορατό ορίζοντα την αυξημένη ζήτηση, ενώ οι τιμές των ακινήτων, παρότι εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, επ’ ουδενί φανερώνουν τάσεις υποχώρησης από τα σημερινά δυσθεώρητα ύψη.

Συμπέρασμα; Η στεγαστική κρίση, που πλήττει λίγο ως πολύ όλη την Ευρώπη, θα συνεχίζει να προβληματίζει και να απαιτεί γενναία μέτρα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ίλιγγος από τις τιμές

Σύμφωνα με την έρευνα του Spitogatos, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών σε όλη τη χώρα κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 10% αυξημένες σε σχέση πέρσι, ενώ σε σχέση με το 2ο τρίμηνο σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 1,6%, ενισχύοντας την αίσθηση ότι βλέπουμε τα πρώτα σημάδια κόπωσης, μετά την τρελή κούρσα των τελευταίων 6 ετών. Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικιών, οι μέσες ζητούμενες τιμές σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,2% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ παρέμειναν σχετικά σταθερές σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025.

