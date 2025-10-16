Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας: Αίτημα Καραλή για πανελλαδική συνδιάσκεψη

Την οργάνωση πανελλαδικής Συνδιάσκεψης με συμμετοχή των ξενοδόχων, των Φορέων του τουριστικού κλάδου αλλά και των Περιφερειών ζητάει με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας Δημήτρης Καραλής.

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία πρέπει να αναληφθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, προκειμένου να εξεταστεί σε βάθος η επίλυση των λιμναζόντων προβλημάτων που αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες στην αναπτυξιακή πορεία του Τουρισμού στις περιοχές της χώρας μας που υπολείπονται από άλλες σε επίπεδο εσόδων.

Τα κυρίαρχα θέματα που αναζητούν επειγόντως λύση είναι ο ανεξέλεγκτος ανταγωνισμός από τη λειτουργία των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου airbnb, το διαρκώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος από την ενέργεια, την τροφοδοσία, το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς , σε συνδυασμό με την αδυναμία εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού που πλήττουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αποτελούν το 90% του καταλυματικού δυναμικού σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε μία εποχή που οι μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δίνουν μάχη για να κρατηθούν σε ανεκτά επίπεδα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, παρατηρείται ελλειμματική στήριξη από την Πολιτεία που, εμπράκτως αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να υποτιμά την αξία του κλάδου που συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο Τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί πυλώνα στήριξης της εθνικής οικονομίας, αφού μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025 το πλεόνασμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε περίπου 6 δισ ευρώ, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του συνολικού ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Οι πληροφορίες από την 24η Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής στο Περθ της Δυτικής Αυστραλίας μας υπενθυμίζουν ότι η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν επιτακτικές ανάγκες. Με πρωτοβουλίες όπως το Together in Travel που ενδυναμώνουν τις ΜΜΕ παγκοσμίως, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν περισσότερα εργαλεία από ποτέ για να συνδεθούν, να καινοτομήσουν και να ευδοκιμήσουν. Ωστόσο, αυτό δεν έχει δυστυχώς διαφανεί στην Ελλάδα ,όπου η μέση διαμονή μειώθηκε κατά 9,6% και η δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε 7% τη στιγμή που δεν υπάρχει προσβασιμότητα στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στις ενισχύσεις που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές αλλά και οι κλιματολογικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος , σε συνδυασμό με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις και προτιμήσεις των τουριστών που συνδυάζονται και με τις οικονομικές συγκυρίες, αποτελούν αναμφισβήτητα τους πλέον κρίσιμους παράγοντες επηρεασμού της ταξιδιωτικής κίνησης. Σε αυτό άλλωστε κατέληξαν και οι έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη μελέτη του World Travel and Tourism Council, με θέμα «Το μέλλον της εργασίας στα ταξίδια και τον τουρισμό» αναφέρεται ότι «ο Τουρισμός και τα Ταξίδια αποτελούν μια παγκόσμια δύναμη απασχόλησης, υποστηρίζοντας το ένα δέκατο του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Και για εκατομμύρια νέους σχεδόν σε κάθε χώρα της γης, οι θέσεις εργασίας στον τομέα μας αποτελούν πηγή εισοδήματος».

Όλοι αυτοί οι ανασχετικοί παράγοντες είναι περισσότερο εμφανείς στην Πελοπόννησο, που, παρά τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που διαθέτει, , παραμένει «ουραγός και ξεχασμένη» όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Και αυτό, παρότι αποτελεί σημείο αναφοράς λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς και του πλούσιου τουριστικού προϊόντος . Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι η Πολιτεία δεν επιδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση της αξίας που δικαιούται η Πελοπόννησος , με αποτέλεσμα να παραμένει τουριστικά υπο-αναπτυγμένη συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων έγκυρων αναλυτών από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τρίτο τρίμηνο του 2024 η Πελοπόννησος συγκέντρωσε κατά μέσο όρο βαθμολογία 9,2/10 σε όλες τις κατηγορίες (έναντι 9,1 η Ελλάδα και 8,8 η Ευρώπη). Ενώ λοιπόν, η πραγματική αξία και ποιότητα του προορισμού στα μάτια των επισκεπτών είναι πολύ υψηλή, βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τη χαμηλή πληρότητα που ειδικά στη Μεσσηνία δεν υπερβαίνει το 50% κατά μέσο όρο, με σοβαρές επιπτώσεις στα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Επιστέγασμα όλων αυτών των αρνητικών εξελίξεων, παραμένει ως προέχον πρόβλημα προς επίλυση από την Πολιτεία η λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που απειλούν, όχι μόνο την επιβίωση των νομίμως λειτουργούντων ξενοδοχείων, αλλά προκαλούν προβλήματα και στην ίδια την κοινωνία, αφού στερεί στέγη από κρίσιμους κλάδους της τοπικής ζωής, όπως η υγεία, η ασφάλεια και η εκπαίδευση. Το φαινόμενο του Airbnb έχει πυροδοτήσει στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο γενικότερα, πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις που απαιτούν άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για ρύθμιση του καθεστώτος λειτουργίας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στα μέσα του Σεπτεμβρίου υπήρχαν στη Μεσσηνία σχεδόν 1.700 ακίνητα διαθέσιμα σε Airbnb, εκ των οποίων πάνω από 1.000 στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το Σεπτέμβριο ο συνολικός αριθμός ακινήτων που ήταν ενεργά (έστω για μία ημέρα διαθέσιμα ή κρατημένα) από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Μεσσηνία έφτασε περίπου τα 2.967 ακίνητα. Τα νούμερα αυτά υπογραμμίζουν το εύρος της διείσδυσης των καταλυμάτων Airbnb στον νομό Μεσσηνίας.

Είναι, συνεπώς, σαφές ότι η τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής με βάση τα δεδομένα κάθε περιοχής είναι απαραίτητη για την ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τους λόγους αυτούς ζητάμε από τους Φορείς που μας εκπροσωπούν να αναλάβουν πρωτοβουλία για την οργάνωση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης στην οποία να κληθούν να μετάσχουν ως άμεσα ενδιαφερόμενοι οι Ξενοδόχοι και εκπρόσωποι των Φορέων του Τουρισμού και των Περιφερειών της χώρας ώστε, πέρα από το συντονισμό σε δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τα γενικότερα προβλήματα που αναφέραμε, να υπάρξει σαφές πλαίσιο χειρισμού και αντιμετώπισης του φαινομένου των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αντοχές κάθε περιοχής, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική.

Για την Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Καραλής