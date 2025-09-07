Εντατικοί χρήστες αλλά και επιφυλακτικοί απέναντι στην AI οι Έλληνες

Συνειδητοποιημένοι ως προς την αναγκαιότητα εξοικείωσης με την τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται όλο και περισσότεροι Έλληνες, οι οποίοι δοκιμάζουν και χρησιμοποιούν τα εργαλεία της. Την ίδια στιγμή βέβαια, ο σκεπτικισμός απέναντι στην επίδραση που μπορεί να έχει η ευρεία υιοθέτηση της, στην τομέα της εργασίας, δεν σταματά, ακόμα και στους εξοικειωμένους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατη πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1007 ατόμων για λογαριασμό της εταιρείας Yuboto.

Αισθητή αύξηση της χρήσης μέσα σε έναν χρόνο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής, την τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν περισσότεροι από έναν στους 2 Έλληνες. Συγκεκριμένα το 60% των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιμοποιεί κάποιο εργαλείο ΑΙ, ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι προηγούμενης σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι οι χρήστες ΑΙ τον Φεβρουάριο του 2024 έφταναν μόλις το 30% ενώ τον Ιούλιο του 2023 το αντίστοιχο ποσοστό όσων δήλωναν ότι χρησιμοποιούν έστω και ένα εργαλείο ΤΝ ήταν μόλις 21%.

