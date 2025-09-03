Σε AI στόχαστρο χιλιάδες οδηγοί

Η ΑΑΔΕ ενσωματώνει σταδιακά συστήματα πρόβλεψης, ανάλυσης και διασταύρωσης δεδομένων, που θα εντοπίζουν γρήγορα και ακριβώς ποιοι οδηγοί δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους: τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, φόρους πολυτελείας ή ακόμα και πρόστιμα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν θα απαιτείται πια η φυσική παρουσία εφοριακού για να διαπιστωθεί μια παράβαση. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα αντλούν πληροφορίες από τραπεζικές συναλλαγές, ψηφιακές πλατφόρμες, ακόμα και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνθέτοντας ένα «ψηφιακό προφίλ» κάθε πολίτη. Έτσι, θα μπορούν να αποκαλύπτουν αναντιστοιχίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών. Για παράδειγμα, η κατοχή και χρήση ενός πολυτελούς SUV, με υψηλά κόστη συντήρησης και ασφάλισης, θα κινεί υποψίες εάν τα επίσημα δηλωθέντα εισοδήματα δεν επαρκούν για να το στηρίξουν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsauto.gr πατώντας εδώ