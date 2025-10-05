Ενθρόνιση της Εικόνας της Παναγίας «Η πάντων Ελπίς» στα Λέϊκα Καλαμάτας (pic’s)

Στην ακμάζουσα ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της συνοικίας των Λεΐκων, στην πόλη της Καλαμάτας, μετέβη το πρωί της Κυριακής 5ης Οκτωβρίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και προέστη της Θείας Λειτουργίας. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς , ο Αρχιμ. Αλέξιος Σαραντόπουλος, ο εφημέριος των Λεΐκων Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος ο Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Μ. Μάνης Αρχιμ. Νήφων Καρολεμέας.

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την, δι’ Αγίου Μύρου, Καθιέρωση, της παλιάς και ιστορικής εικόνος της Παναγίας, της καλουμένης “Η πάντων Ελπίς”, ως Εφεστίου Εικόνος της Ενορίας των Λεΐκων και την Ενθρόνισή της σε μόνιμο Θρόνο στο βόρειο τμήμα του ναού, ψάλλοντας άπαντες το απολυτίκιο της Ιεράς Εικόνος, το οποίο αποτελεί ποίημα του Σεβ. Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου.

Στη συνέχεια αφού συνεχάρη τον εφημέριο των Λεΐκων π. Γεώργιο Κωνσταντακόπουλο και τους λαϊκούς συνεργάτες του, καθώς και όσους συνέβαλλαν στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη της Ιεράς Εικόνος, τόνισε ότι η Ιερά Εικόνα θα τιμάται πανηγυρικά κατά την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στις 21 Νοεμβρίου, ευλογώντας έτσι την έναρξη της ελαιοπαραγωγής, αφού τα Λέϊκα είναι κατ’ εξοχήν ελαιοπαραγωγική περιοχή, ενώ ευχαρίστησε για την τιμητική παρουσία τους, τους παρισταμένους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθ. Βασιλόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Ευστ. Αναστασόπουλο και τα παρόντα μέλη του Δημ. Συμβουλίου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.