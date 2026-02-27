Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης του διπλού μαχαιρώματος στο Λουτράκι

Εντοπίστηκε πριν από λίγο και συνελήφθη ο δράστης του διπλού μαχαιρώματος στο Λουτράκι.

Πρόκειται για το άτομο που σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, υπέδειξε ο 19χρονος τραυματίας του περιστατικού από το οποίο ο 17χρονος φίλος του έχασε τη ζωή του.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε 10 προσαγωγές για την υπόθεση

Ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του, δέχθηκε μαχαιριά στην καρδιά, ενώ ο 19χρονος φίλος του τραυματίστηκε από μαχαίρι στην κοιλιά.

Θρίλερ στο Λουτράκι με νεκρό 17χρονο -Έναν ανήλικο υπέδειξε ως δράστη ο 19χρονος τραυματίας

Όλα δείχνουν ότι οι δύο νεαροί συνεπλάκησαν με άλλο άτομο ή άτομα, σε κάποιο άλσος στο Λουτράκι. Ο 17χρονος επέστρεψε βαριά τραυματισμένος σπίτι του, χωρίς ωστόσο να πει το παραμικρό σε κανέναν και έπεσε για ύπνο. Λίγο αργότερα τον εντόπισε νεκρό ο αδελφός του, ο οποίος και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 19χρονος πήγε στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Αρχικά υποστήριξε ότι ήταν θύμα τροχαίου, ωστόσο οι γιατροί ήταν κάθετοι ότι το τραύμα του προερχόταν από μαχαίρι.

Αν και αρχικά αρνούνταν να μιλήσει, στη συνέχεια φαίνεται ότι έδωσε πληροφορίες κατονομάζοντας ως δράστη έναν ανήλικο, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Πηγή: iefimerida.gr