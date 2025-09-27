Εντυπωσιακή η ετήσια επίδειξη των αθλητών του ΑΓΣ Ταεκβοντό Καλαμάτας (video)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο ΑΓΣ Ταεκβοντό Καλαμάτας έστρωσε το αγωνιστικό τατάμι στην καρδιά της πόλης και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα ασκήσεων με την συμμετοχή των δεκάδων αθλητών και αθλητριών του.

Οι μικροί και μεγάλοι αθλητές που συμμετείχαν στην καθιερωμένη ετήσια επίδειξη που έγινε στην κεντρική πλατεία της πόλης, κέρδισαν το χειροκρότημα του κόσμου για την πειθαρχία και την τεχνική τους κατάρτιση, συνεχίζοντας την παράδοση ενός συλλόγου με μακρά ιστορία στις πολεμικές τέχνες.