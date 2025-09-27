Τοπικό ποδόσφαιρο: Πρεμιέρα με πολλά γκολ στη Μεσσηνία

Η νέα αγωνιστική σεζόν έκανε πρεμιέρα σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με δυνατές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις στις Α’ και Β’ Τοπικές Κατηγορίες Μεσσηνίας και αρκετά εντυπωσιακά σκορ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α’ Κατηγορία (1η αγωνιστική, 27/09/25)

Παπαφλέσσας Χώρας – Πάμισος Μεσσήνης 2-3

Α.Ο. Διαβολιτσίου – Α.Ο. Μεθώνης 0-2

Α.Ο. Κυπαρισσίας – Α.Ο. Καλλιθέας 3-1

ΑΟ Φοινικούντας – Α.Ε. Λογγάς 1-0

Β’ Κατηγορία (1η αγωνιστική, 27/09/25)

Α.Ο. Πατίστα – Παναθηναϊκός Καλαμάτας 1-7

Αναγέννηση Παραλίας – Δόξα Καλαμάτας 1-2

Α.Ε. Αβίας – Τσικλητήρας Πύλου 1-1

ΠΑΣ Ράχης – Α.Ο. Λαϊκών (19:00)