Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2025

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ, θα είναι πενταήμερος και θα διαρκέσει από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.

Στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

Από την Τετάρτη 5 έως και τη Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας. Το προσωπικό της Μονάδας θα παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα. Επίσης, θα προβάλλεται βίντεο με θέμα την αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Η στατική έκθεση θα περιλαμβάνει αεροσκάφη F-16, M-346 Aermacchi, RAFALE, Τ-2 και Τ-6.

Το κοινό μπορεί να επισκεφτεί την 120 ΠΕΑ τις εξής ημέρες και ώρες :

Την Τετάρτη 5, την Πέμπτη 6, την Παρασκευή 7 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, από 09:00 έως 17:00

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, από 15:00 έως 17:00.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ο Επίσημος Εορτασμός – Δοξολογία στο Α/Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι Καλαμάτας αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος».

Η επίδειξη ενδέχεται να αλλάξει ώρα πραγματοποίησης ή να ματαιωθεί λόγω καιρικών συνθηκών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ, στις 9 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, η 120 ΠΕΑ σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας θα τελέσει Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των Μεσσήνιων Πεσόντων Αεροπόρων, στο Μνημείο επί της οδού Αριστομένους (έναντι Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας).