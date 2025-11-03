Η εταιρεία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ζητά υπάλληλο γραφείου

Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., με αντικείμενο δραστηριότητας πυρηνελαιουργείο και παραγωγή στερεών καυσίμων φυτικής βιομάζας, επιθυμεί να στελεχώσει άμεσα την ακόλουθη θέση εργασίας:

Υπάλληλος Γραφείου: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βασική γνώση Η/Υ, δυνατότητα εργασίας σε νυχτερινή βάρδια, ομαδικότητα και επαγγελματισμό. Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω email στο cv.ecoenergygreece@gmail.com , ή μέσω fax στο 2724023066.