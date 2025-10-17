Επαφές Λαζαρίδη με στελέχη της Fraport Greece με φόντο την αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα της πόλης

Στα γραφεία της Fraport Greece στην Αθήνα βρέθηκε χθες, Πέμπτη16 Οκτωβρίου 2025 ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, Γιώργος Λαζαρίδης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Γιώργο Βήλο, την κ. Πολλάτου, Airline & Development Manager, και τον κ. Φίλο, Air Service Development Manager.

Ο Αντιδήμαρχος έλαβε ενημέρωση για τα επόμενα βήματα που αφορούν το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, τις μέχρι τώρα ενέργειες και τις δράσεις που προγραμματίζονται για την προβολή του αεροδρομίου, την ενημέρωση και την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών.

Σημειώνεται ότι ήδη το Διεθνές Αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» της Καλαμάτας έχει προβληθεί από τη Fraport στην Παγκόσμια Έκθεση του Χονγκ Κονγκ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με σημαντικές αεροπορικές εταιρείες.

Ο κ. Λαζαρίδης μετέφερε τη βούληση του Δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, για ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Fraport, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες αυτές, ενώ συμφωνήθηκε να υλοποιηθούν κοινές δράσεις προβολής και ενημέρωσης του προορισμού, ως πύλης της Πελοποννήσου.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει σταθερά την πορεία εξωστρέφειας και ενίσχυσης συνεργασιών που συμβάλλουν στην προβολή του προορισμού, την προσέλκυση επισκεπτών και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου.