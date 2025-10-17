Κώστας Τζιούμης: «Στο σπίτι του κρεμασμένου, καλό είναι να μην μιλάνε για σκοινί – Εξασφαλίσαμε πάνω από 40.000.000 € για τον δήμο Τρίπολης»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, παραχώρησε σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, συνέντευξη τύπου για τα θέματα του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου και τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο Τρίπολης.

Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Τρίπολης δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί οικονομικά για θέματα στα οποία δεν φέρει ευθύνη, αναφερόμενος στο θέμα των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Τόνισε ότι ,σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η ανάκτηση περίπου 11.000.000€ από το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ,είναι κυρίως, ότι στο διαγωνισμό δεν τεκμηριώθηκε το εύλογο της αξίας των κατασκευών αυτών και δεν εξασφαλίσθηκε η ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο κ. Τζιούμης επεσήμανε ότι ευελπιστεί πως οι δικαστικές ενέργειες θα προστατεύσουν τους Δήμους και τον ΦΟΔΣΑ από ένα υπέρογκο κόστος, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Σημείωσε με νόημα προς τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, κ. Σμυρνιώτη, ότι «στο σπίτι του κρεμασμένου, καλό είναι να μην μιλάνε για σκοινί» και εξέφρασε την ελπίδα να συγκαλέσει σύντομα συνεδρίαση του ΔΣ του Φορέα.

Αναφορικά με τη ΔΕΥΑΤ, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι το τέλος του 80% ενσωματώθηκε στον λογαριασμό ύδρευσης, κάτι που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα δουν μια μικρή μείωση στον επόμενο λογαριασμό τους, εφόσον εγκριθεί η σχετική απόφαση. Τόνισε ότι η κατάργηση του τέλους θα οδηγούσε σε προβλήματα βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΤ, ενώ επισήμανε ότι η Δημοτική Επιχείρηση έχει το πιο φθηνό νερό μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Πελοποννήσου.

Συνολικά, την τελευταία εξαετία, η ΔΕΥΑΤ έχει υλοποιήσει έργα ύψους 22.000.000 ευρώ μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ το τέλος έχει αποφέρει 250.000 ευρώ σε έργα μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν έχει γίνει καμία αύξηση στην τιμή του νερού από το 2007, γεγονός που, όπως τόνισε, δεν ισχύει για κανένα άλλο αγαθό.

Από την 1η Αυγούστου έχει ανατεθεί μελέτη βιωσιμότητας για τη ΔΕΥΑΤ, η οποία αναμένεται να παραδοθεί το επόμενο διάστημα.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του κολυμβητηρίου, δηλώνοντας ότι έχει προκαλέσει τον κ. Κατσίρη να ελέγξει όλα τα παραστατικά και τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει σχετική ανταπόκριση.

Απαντώντας σε χαρακτηρισμούς περί αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής, ο κ. Τζιούμης υπενθύμισε ότι οι δημότες έδωσαν την απάντησή τους πριν δύο χρόνια με την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους. Δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Μέχρι σήμερα, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε φέρει στον Δήμο Τρίπολης πάνω από 40.000.000 ευρώ. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν έρθει τόσα χρήματα στον Δήμο. Η απόδειξη της δουλειάς μας είναι τα έργα που βλέπουν καθημερινά οι πολίτες.»