Επί τάπητος τα αγροτικά ζητήματα της Μεσσηνίας στην συνάντηση Λαμπρόπουλου με Τσιάρα

Μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τα αγροτικά θέματα και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και στο πεδίο της Μεσσηνίας τέθηκαν επί τάπητος στην συνάντηση που είχε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλος, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Αναλυτικά:

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΑΡΑ

Επισκέφθηκα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συναντήθηκα με τον Υπουργό κ. Κώστα Τσιάρα, με τον οποίο συζητήσαμε:

Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Μεσσηνία, την χρηματοδότηση της Λιμνοδεξαμενής στο Τρίκορφο, που υπάρχει έτοιμη Μελέτη και του αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου, όπως προτείνονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για την χρηματοδότηση κατασκευής Φράγματος στις λεκάνες απορροής Κακόρεμα και Λιγίδη, που μας είχε διαβεβαιώσει, κατά την επίσκεψή μας με τον Δήμαρχο Μεσσήνης κ. Γιώργο Αθανασόπουλο, τον περασμένο Μάιο, με την προϋπόθεση ότι θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου την εκπόνηση της Μελέτης, για την οποία έχει κατατεθεί αίτημα από τον Δήμο Μεσσήνης, μετά την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης από την Διεύθυνση Υδατικών Πόρων του Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Αναφερθήκαμε ακόμη:

-Στην Πληρωμή των παλαιών Βιολογικών.

-Στην Πληρωμή, που αφορά τις ενισχύσεις στους Γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (αμπελουργούς, συκοπαραγωγούς και μελισσοκόμους).

-Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ).

-Στο Ελαιοκομικό Μητρώο.

-Στην αναδιάρθρωση των συκόδεντρων.

Ευχαρίστησα τον Υπουργό κ. Κώστα Τσιάρα για την συνεργασία και την πολύ χρήσιμη συνάντηση.