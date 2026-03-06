Τελευταία Νέα
Δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις από ιατρικό κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Κορυδαλλού

Το Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Κορυδαλλού επισκέφθηκαν σήμερα, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, ο Βουλευτής Επικρατείας Γεώργιος Σταμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστος Περρής και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν οι δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις από ιατρικό κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού, στις γυναίκες κρατούμενες, καθώς και η εκπαίδευση για την ατομική τους ιατρική φροντίδα.

Ο κ. Λαμπρόπουλος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την παρουσία του, τη στήριξη και τη βοήθεια, που προσφέρει η Βουλή των Ελλήνων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, καθώς και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για τη διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη σημαντική προσφορά στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας των κρατουμένων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη συνομίλησαν με τη Διευθύντρια του Καταστήματος, το Προσωπικό και τις κρατούμενες, στις οποίες ευχήθηκαν Καλή Επανένταξη στην Κοινωνία.

 

