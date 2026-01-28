Επί τάπητος τα εργαλεία χρηματοδοτήσεων ”Η Πελοπόννησος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οικοσύστημα (video)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κινείται δυναμικά στην ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και αυτή η αλλαγή είναι αισθητή και στο επιχειρηματικό ενδιαφέρον που αποτυπώνεται. Από τη μια αυτό και από την άλλη το υπόβαθρο που είναι απαραίτητο, για να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Και στην εξίσωση και τα όσα διαμορφώνονται από άλλους βραχίονες, όπως η Αναπτυξιακή Τράπεζα με τα ταμεία που αυτή διαθέτει για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Όπως ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, πρόκειται να ανοίξει ένα νέο Ταμείο, στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, αυτό που έχει να κάνει με την αγροτική επιχειρηματικότητα.