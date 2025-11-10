Μέτρα πρόληψης της Περιφέρειας Πελοποννήσου απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων- Σε λειτουργία τρεις σταθμοί απολύμανσης

Από τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2025 τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τρεις σταθμοί απολύμανσης οχημάτων σε κομβικά σημεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εισόδου της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούν σε 24ωρη βάση έπειτα από σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ανάδοχο, έχουν εγκατασταθεί στα εξής σημεία:

Καλό Νερό Τριφυλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας), επί της Ε.Ο. Πύργου–Κυπαρισσίας

Λιβαδάκι Γορτυνίας (Π.Ε. Αρκαδίας), επί της Ε.Ο. Τρίπολης–Αρχαίας Ολυμπίας

Δάρα (Π.Ε. Αρκαδίας), επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρίπολης–Πατρών

Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η απολύμανση των εισερχόμενων οχημάτων που σχετίζονται με τη ζωική παραγωγή και τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, όπως:

οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων,

βυτία ή άλλα οχήματα συλλογής και μεταφοράς γάλακτος,

οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών,

αγροκτηνοτροφικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης,

οχήματα εταιρειών συντήρησης εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αποτελεί κρίσιμη δράση για τη θωράκιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η εγκατάσταση και τέταρτου σταθμού απολύμανσης στα Διόδια Σπαθοβουνίου (Π.Ε. Κορινθίας), ώστε να καλυφθεί πλήρως το οδικό δίκτυο εισόδου προς την Πελοπόννησο και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το πλέγμα βιοασφάλειας της Περιφέρειας.