Επιχείρηση Διάσωσης στον Ταΰγετο – Περιπατητής έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων (pic’s + video)

Σήμερα, στο ορεινό μονοπάτι Ε4 που οδηγεί από το καταφύγιο του Ταϋγέτου προς την Αναβρυτή, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης περιπατητή, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση σε γκρεμό ύψους περίπου 40 μέτρων.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε τραυματισμένος έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες των δυνάμεων που επιχειρούσαν στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης, 6 μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης και 4 μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασφάλεια για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους.