Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους | Μόνιμη καταβολή του κάθε Νοέμβριο (video)

Κάθε Νοέμβριο θα καταβάλλεται το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ σε περίπου 1,2 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Το ποσό θα δίδεται χωρίς αίτηση, αυτόματα μέσω ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ, μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου.