Επίδομα παιδιού: 23.000 λιγότεροι δικαιούχοι μέσα σε ένα έτος – Υπογεννητικότητα και αύξηση εισοδημάτων οι αιτίες

Κατά 22.925 λιγότεροι είναι οι φετινοί δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού για τον Σεπτέμβριο (πληρώνεται στις 30/9), ως απόρροια της μείωσης των γεννήσεων και της ανόδου τον ονομαστικών εισοδημάτων του 2024.
Αν και η μείωση των γεννήσεων συμβάλλει, η κύρια αιτία αφορά την αύξηση των εισοδημάτων των οικογενειών με παιδιά, σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος που παραμένουν σταθερά και δεν αναπροσαρμόζονται, οδηγώντας σε αποκλεισμό δικαιούχων.
Η συζήτηση για τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος έχει επανέλθει στο προσκήνιο, αλλά κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως η αναπροσαρμογή τους θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου Κοινωνικών Επιδομάτων, το οποίο στοχεύει στην πρώτη πλήρη απογραφή των δικαιούχων.
Θα περιλαμβάνει κάθε παροχή ή επίδομα που δίδεται από φορείς του δημόσιου τομέα, με πλήρη ταυτοποίηση του δικαιούχου, την ονομασία, τη φύση και το ύψος της παροχής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της. Στόχος είναι η διαφάνεια, η καταγραφή του πλήρους προφίλ παροχών ανά άτομο και η πρόληψη φαινομένων χορήγησης ενισχύσεων χωρίς έλεγχο.
