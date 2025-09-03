Ποιες επιχειρήσεις «απειλούνται» από το δημογραφικό

Αποκλίνουσες εικόνες συνιστούν η πορεία του εν Ελλάδι πληθωρισμού τον Αύγουστο, βάσει της χθεσινής (02.09.2025) έκθεσης της Eurostat, και η πραγματικότητα των ενοικίων στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Παρά το γεγονός πως ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο (εξακολουθεί βέβαια να είναι μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από την Ευρωζώνη), η αγορά ακινήτων συνεχίζει να πιέζεται από τη χαμηλή προσφορά και την ισχυρή ζήτηση, με αποτέλεσμα τα ενοίκια να κινούνται ανοδικά.