Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η 4η δόση και τι χρειάζεται για την αίτηση

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθεί η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21.

Την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ των τραπεζών. Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού Α21, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και εγκριθεί. Το επίδομα καταβάλλεται από το πρώτο παιδί, ενώ το ύψος του εξαρτάται από τον αριθμό των τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία της οικογένειας. Το ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ ανά παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί τον μήνα, ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο παιδί και άνω καταβάλλονται 140, 84 ή 56 ευρώ αντίστοιχα.

Η διαδικασία για το Α21

Για τη λήψη του επιδόματος απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης κάθε έτος, μέσω της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ, από τον υπόχρεο φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο, με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

