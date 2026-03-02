Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί η δεύτερη δόση

Περί τα τέλη Μαΐου πρόκειται να καταβληθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης, καθώς έχει ήδη οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες καταβολές προς τους δικαιούχους.

Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης.

Πού κυμαίνεται το επίδομα θέρμανσης

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια.