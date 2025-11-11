Επίδομα θέρμανσης: Τα 24 SOS για τη σωστή υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους

Aναλυτικό οδηγό με 24 ερωτήσεις – απαντήσεις για τη σωστή υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2025 – 2026 εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Υπενθυμίζεται πως χθες (10.11.25) άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και του myΘέρμανσης για τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται στις δηλώσεις των διαχειριστών, ειδικά σε πολυκατοικίες με κοινόχρηστη θέρμανση και πετρέλαιο, όπου απαιτείται η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας και η σωστή καταχώριση των χιλιοστών. Λανθασμένες δηλώσεις, διαφορετικά ΑΦΜ ή λανθασμένοι λογαριασμοί IBAN είναι μερικές μόνο από τις παγίδες που μπορεί να μπλοκάρουν την πληρωμή του επιδόματος.

Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους.

Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους). Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ