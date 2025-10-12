Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
12
Οκτώβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο voucher έως 800 ευρώ για γονείς: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και ποιοι είναι δικαιούχοι

Share
Ένα νέο πρόγραμμα ανοίγει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), ώστε να στηρίξει οικογένειες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, φέρνοντας νέο voucher έως 800 ευρώ σε δικαιούχους γονείς.

Συγκεκριμένα, η παροχή των voucher εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του ΥΚΟΙΣΟ και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών που παρουσιάζουν αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών:

  • Ηλικίας από 0 έως 6 ετών.
  • Με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή (όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, νοητική αναπηρία, γενετικά σύνδρομα, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας).
  • Ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα www.newsit.gr του πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ