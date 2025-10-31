Επιδότηση έως 80% για σπίτια 30ετίας – Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης

Ένα νέο και πρωτόγνωρο πρόγραμμα, που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη της στέγασης, ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2026, δίνοντας «ζωή» στα σπίτια ηλικίας άνω των 30 ετών.

Το σχέδιο προβλέπει επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών, με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια, πλαφόν στα τετραγωνικά και στόχο να μπουν ξανά στην αγορά χιλιάδες παλιά ακίνητα που σήμερα ρημάζουν.

Κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών χτισμένων από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και πίσω, αλλά και νέοι αγοραστές που θέλουν να επενδύσουν σε παλαιά σπίτια χαμηλού κόστους με κρατική ενίσχυση.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα–πιλότο σε επίπεδο Ευρώπης, καθώς συνδυάζει πράσινη αναβάθμιση και κοινωνική πολιτική, με στόχο να στηριχθούν τα μεσαία νοικοκυριά και να πέσουν οι τιμές στέγης.

