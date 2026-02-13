Επιμελητήριο Ηλείας: Άμεσες παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρήσεων και ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης για τη θωράκιση της Ηλείας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/02/2026

Άμεσες παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρήσεων και ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης για τη θωράκιση της Ηλείας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Το Επιμελητήριο Ηλείας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στον Νομό, οι οποίες επέφεραν σημαντικές ζημιές σε υποδομές, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εμπορικές επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες.

Ιδιαίτερα στις περιοχές των Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων αλλά και της ευρύτερης ζώνης του Αλφειού ποταμού, οι επιπτώσεις ήταν εκτεταμένες, με πλημμυρικά φαινόμενα, καταστροφές στο οδικό δίκτυο και προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων.

Η Ηλεία, μια περιοχή που έχει επανειλημμένα δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές, δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις. Απαιτείται άμεσος σχεδιασμός, ταχεία υλοποίηση και μακροπρόθεσμη στρατηγική θωράκισης.

Α. Άμεσα Μέτρα Αντιμετώπισης των Συνεπειών

Το Επιμελητήριο Ηλείας προτείνει:

1️⃣ Άμεση καταγραφή και αποζημίωση ζημιών

Ταχεία ενεργοποίηση μηχανισμού καταγραφής ζημιών σε επιχειρήσεις. Προκαταβολή αποζημίωσης εντός 30 ημερών. Απλοποιημένη διαδικασία τεκμηρίωσης με ψηφιακή υποβολή στοιχείων.

2️⃣ Φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις

Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τουλάχιστον 6 μήνες. Ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις χωρίς προσαυξήσεις. Πάγωμα κατασχέσεων και αναγκαστικών μέτρων.

3️⃣ Ρευστότητα και χρηματοδοτικά εργαλεία

Δημιουργία ειδικού Ταμείου Ρευστότητας για πληγείσες επιχειρήσεις. Εγγυημένα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου. Έκτακτο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για αποκατάσταση εξοπλισμού και υποδομών.

4️⃣ Στήριξη αγροτικής παραγωγής

Άμεση ενεργοποίηση αποζημιώσεων για καλλιέργειες. Κάλυψη κόστους επαναφύτευσης και αποκατάστασης αγροτικού εξοπλισμού. Πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας αγροτικών εκτάσεων.

Β. Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα Μέτρα Θωράκισης

Η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται στις αποζημιώσεις. Η Ηλεία χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο ανθεκτικότητας.

1️⃣ Ολοκληρωμένο Αντιπλημμυρικό Σχέδιο Νομού

Καθαρισμός και διεύρυνση ρεμάτων και αποστραγγιστικών καναλιών. Ενίσχυση και συντήρηση αναχωμάτων στον Αλφειό. Δημιουργία δεξαμενών ανάσχεσης υδάτων σε κρίσιμες ζώνες.

2️⃣ Αναβάθμιση Υποδομών

Ανθεκτικά έργα οδοποιίας σε ευάλωτα σημεία. Υπογειοποίηση κρίσιμων δικτύων. Ψηφιακή χαρτογράφηση κινδύνων και έγκαιρο σύστημα προειδοποίησης.

3️⃣ Σχέδιο Ανθεκτικής Επιχειρηματικότητας

Κίνητρα για επενδύσεις σε ανθεκτικές εγκαταστάσεις. Ασφαλιστικά προϊόντα φυσικών καταστροφών με επιδότηση. Εκπαίδευση επιχειρήσεων σε σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Planning).

4️⃣ Θεσμική Αναβάθμιση

Μόνιμος Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Συντονιστικό Όργανο με συμμετοχή Επιμελητηρίου, Δήμων και Περιφέρειας. Ειδικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας για περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η θέση του Επιμελητηρίου

Η κλιματική κρίση μετατρέπει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε νέα κανονικότητα. Η Ηλεία δεν μπορεί να λειτουργεί με λογική «αποκατάστασης μετά την καταστροφή».

Χρειάζεται:

Σχέδιο Πρόληψη Συντονισμός Σταθερή χρηματοδότηση

Το Επιμελητήριο Ηλείας καλεί την Πολιτεία να αντιμετωπίσει την περιοχή ως ζώνη αυξημένης περιβαλλοντικής ευαλωτότητας και να εντάξει τη θωράκισή της σε εθνική προτεραιότητα.

Δηλώνουμε παρόντες στη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανθεκτικότητας, με στόχο μια Ηλεία ασφαλή, παραγωγική και βιώσιμη.