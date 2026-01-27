Παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας για τον πρωτογενή τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Ηλείας συνεχίζει τις στοχευμένες ενέργειές του για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα, προωθώντας τα αιτήματα των επιχειρήσεων και τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Με επιστολή προς τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κα. Αργυρώ Ζέρβα, ζητά την ταχύτερη εκταμίευση των ολοκληρωμένων επενδύσεων του Υπομέτρου 19.2 LEADER (ΠΑΑ 2014-2020), καθώς επιχειρήσεις της Ηλείας, που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αιτήματα έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, εξακολουθούν να περιμένουν τις ενισχύσεις τους. Αυτή η καθυστέρηση, σε συνδυασμό με εκκρεμή ποσά άνω των 20 εκατ. ευρώ σε εθνικό επίπεδο, πιέζει οικονομικά επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει ιδιωτικά κεφάλαια για να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και τις θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο χαιρετίζει την προδημοσίευση του νέου προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ, που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες εκσυγχρονισμού στις αγροτικές επιχειρήσεις της Ηλείας. Το πρόγραμμα κατανέμει 200 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, 21,9 εκατ. ευρώ για εξοικονόμηση ύδατος και 40,7 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και κυκλική οικονομία, με πόρους να διατίθενται και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για σύγχρονα μηχανήματα, συστήματα ΑΠΕ, διαχείριση αποβλήτων, ψηφιακά εργαλεία και οχήματα ανθοκομίας και μελισσοκομίας, με ενισχύσεις έως 70% για πράσινες επενδύσεις που μειώνουν το κόστος και ενισχύουν τη βιωσιμότητα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, δήλωσε:

«Το Επιμελητήριο Ηλείας στέκεται δίπλα στους παραγωγούς και τους αγρότες του Νομού μας, διεκδικώντας άμεσα πληρωμές για τις ολοκληρωμένες επενδύσεις LEADER και προωθώντας την αξιοποίηση του νέου προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης.

Οι ενέργειες μας αποσκοπούν στην στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής του Νομού μας.

Θέλουμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και προτείναμε την επιστροφή της διαδικασίας πληρωμών στη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για καλύτερη απορρόφηση πόρων.

Καλούμε παραγωγούς, αγρότες και συλλογικά σχήματα να προετοιμαστούν έγκαιρα, εκμεταλλευόμενοι τη φάση προδημοσίευσης για βιώσιμες επενδύσεις που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και την οικονομία του τόπου μας.

Στο Επιμελητήριο Ηλείας παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις προκειμένου να παρέμβουμε όπου απαιτείται.»