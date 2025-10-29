Επιπλέον πόρους από το ΥΠ.ΕΣ. διεκδικεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου – στο επίκεντρο η ασφάλεια και τα ΑμεΑ (video)

Το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών, με εισηγητή τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο και παρουσία επαγγελματιών οδηγών, συζητήθηκε διεξοδικά κατά τη 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Ο κ. Λαμπρόπουλος τόνισε ότι στόχος της Περιφέρειας είναι κάθε χρόνο ο έγκαιρος προγραμματισμός των δρομολογίων, με προσαρμογές όπου χρειάζονται λόγω αλλαγών σχολείων και οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας. Επισήμανε ότι η Περιφέρεια προκρίνει την ασφάλεια των μαθητών παρά την υπέρβαση του «κλειδωμένου» κόστους των 22 εκατ. ευρώ, το οποίο πέρυσι ανήλθε σε 27 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά 22.000 μαθητών. «Διεκδικούμε χρήματα και εκτιμάμε ότι θα έχουμε χρήματα. Σώσαμε χρήματα από άλλους πόρους της περιφέρειας. Δεν έχουμε γενικά παράπονα». Αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα των άγονων δρομολογίων, στις αυξήσεις του κόστους καυσίμων και στο ζήτημα της αποζημίωσης των γονέων που μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, με σχετικό αίτημα για την επανεξέταση του συγκεκριμένου πλαισίου να έχει ήδη τεθεί.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις περιφερειακών συμβούλων, εκπροσώπων οδηγών και γονέων, με κοινό αίτημα την ασφαλή και αξιοπρεπή μεταφορά όλων των μαθητών, ιδίως των παιδιών ΑμεΑ και των μικρών ηλικιών, χωρίς πολύωρες αναμονές και συνωστισμό.

Ο κ. Λαμπρόπουλος διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καλύψει όλες τις ανάγκες και ότι η μεταφορά μαθητών αντιμετωπίζεται ως ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και όχι απλής διαχειριστικής διαδικασίας. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, εν τέλει, η πρόταση της περιφερειακής αρχής. «Η Περιφέρεια έχει πρόθεση να διεκδικήσει επιπλέον πόρους από το υπουργείο. Προτάσσουμε την ασφάλεια των μαθητών. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη μεταφορά ΑΜΕΑ και με όριο μαθητών κατώτερο από αυτό που ορίζει η νομοθεσία. Επιδιώκουμε να έχουμε την μικρότερη αναμονή μαθητών. Επιδιώκουμε την τοποθέτηση συνοδών οπουδήποτε απαιτείται. Πρόνοια για τα χωριά της περιφέρειας, που δεν έχουν σχολεία ειδικά. Προγραμματίζουμε έγκαιρα τις διαδικασίες για να αποφύγουμε παρατάσεις, με τριετείς διαγωνισμούς.»