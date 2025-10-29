Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Στο ζήτημα της μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ δόθηκε έμφαση κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Παράλληλα κατά πλειοψηφία η απόφασή του για τη μη δημιουργία ποδηλατοδρόμου στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ αναφέρθηκε στα σπιτάκια ανακύκλωσης σημειώνοντας πως “εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που παγώνει κάθε αξίωση”. Κόκκινο χτύπησε η κόντρα με σκληρούς χαρακτηρισμούς μεταξύ του νυν δημάρχου Μεγαλόπολης Κώστα Μιχόπουλου και του πρώην δημάρχου του δήμου Αθανάσιου Χριστογιαννόπουλου με τον κ. Μιχόπουλο να απαντά με ανακοίνωση. Δεκάδες σκάφη του Catamarans Cup βρέθηκαν στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους.