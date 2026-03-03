Βραβείο Καινοτομίας στην Καλαμάτα στα Greek Green Awards

Ο Δήμος Καλαμάτας τιμήθηκε με Βραβείο Καινοτομίας στα Greek Green Awards 2026 για το Ψηφιακό Δίδυμο της πόλης (Kalamata Digital Twin), ένα έργο μοναδικό σε πανελλαδικό επίπεδο, που φέρνει την τεχνολογία στην υπηρεσία του δημότη, μετατρέποντας τα δεδομένα σε εφαρμόσιμες λύσεις για μια πόλη πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική και πιο βιώσιμη.

Τον Δήμαρχο Καλαμάτας εκπροσώπησε στην τελετή απονομής ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος τόνισε: «Είναι κρίσιμο να φέρνουμε την καινοτομία στις πόλεις μας και να την μετατρέπουμε σε πρακτικές λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα και βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών μας».

Την απονομή έκανε ο κ. Βλάσσης Σιώμος, Αντιπρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Π.Α.Π., Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης. Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο κ. Μιχάλης Σταθακόπουλος, αρχισυντάκτης του περιοδικού Ecotec (T Press).

Η βράβευση φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της Verde.Tec, της διεθνούς έκθεσης που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις πράσινες τεχνολογίες, την κυκλική οικονομία και τις λύσεις βιώσιμης μετάβασης. Η Verde.Tec έχει κομβικό ρόλο, καθώς λειτουργεί ως ζωντανός χώρος συνάντησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές και επιταχύνοντας συνεργασίες που χρειάζονται οι πόλεις για να περάσουν από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη συνεχόμενη βράβευση της Καλαμάτας ως “Smart Town of the Year” στα Best City Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της πόλης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.