Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας υποδέχθηκε με ιδιαίτερη τιμή τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επισκέφθηκε το Νοσοκομείο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, που φέτος φιλοξενήθηκε στην Καλαμάτα στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2025.

Τον Υπουργό συνόδευσε ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ενώ παρόντες ήταν οι βουλευτές Μεσσηνίας κ. Μιλτιάδης Χρυσομάλλης και κ. Περικλής Μαντάς, καθώς και ο βουλευτής Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός.

Τον κ. Υπουργό υποδέχθηκαν, μαζί με τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ., ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ. Πεφάνης Νικόλαος, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια κ.Καλομοίρη Δημητρούλα, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Νικολακέας Μιχάλης, η Διοικητική Διευθύντρια του Νοσοκομείου κα Λιακέα Γεωργία καθώς και εκπρόσωποι του ιατρικού προσωπικού, σε μια ιδιαίτερα ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση.

Κατά την επίσκεψη, ο Υπουργός περιηγήθηκε στους χώρους του Νοσοκομείου, ενημερώθηκε για τις τρέχουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και τις ανάγκες στελέχωσης, καθώς και για τον προγραμματισμό δράσεων που αφορούν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη Μεσσηνία.

Η παρουσία του είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, αναδεικνύοντας τη σταθερή στήριξη του Υπουργείου Υγείας στις πρωτοβουλίες του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γεωργιάδης είχε επισκεφθεί το Νοσοκομείο ξανά, τον περασμένο Μάιο, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή συνεργασία και ενδιαφέρον του Υπουργείου για την πρόοδο του νοσοκομείου.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Επισκέπτομαι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες το Νοσοκομείο Καλαμάτας, ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας. Προχωρούμε σε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της Μεσσηνίας και όχι μόνο.»

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, κ. Πεφάνης Νικόλαος, ανέφερε: «Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλει καθημερινά το προσωπικό του νοσοκομείου. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια είναι διαρκής και αποδοτική, με κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών μας, προς όφελος των πολιτών της Μεσσηνίας.»

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Υπουργό Υγείας και όλους όσοι στηρίζουν ενεργά το έργο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενισχύοντας την αποστολή του για μια σύγχρονη, προσβάσιμη και ποιοτική δημόσια υγεία.

