Νοσοκομείο Καλαμάτας: Αύξηση 15% των διαθέσιμων ραντεβού σε όλα τα τακτικά ιατρεία και εξεταστικά τμήματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

‘Το Νοσοκομείο Καλαμάτας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών και τη μείωση του χρόνου αναμονής, και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, προχώρησε στην αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων ραντεβού, της τάξεως του 15%, σε όλα τα τακτικά ιατρεία και εξεταστικά τμήματα.

Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα καθημερινής διάθεσης νέων ραντεβού, ώστε οι πολίτες να έχουν συνεχή πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές και να μπορούν να προγραμματίσουν άμεσα την επίσκεψή τους.

Με τον τρόπο αυτό, το Νοσοκομείο Καλαμάτας ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού: