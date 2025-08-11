Επίσκεψη Τζιούμη στις παιδικές κατασκηνώσεις του Άστρους – «Κάνουμε χαρούμενα τα παιδιά μας στις κατασκηνώσεις μας!»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης πραγματοποίησε χθες, 10/8/2025, επίσκεψη στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου στο Άστρος, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά, τους εκπαιδευτές και το προσωπικό της κατασκήνωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα προγράμματα που προσφέρονται, τα οποία ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Οι κατασκηνώσεις μας που φέτος φιλοξένησαν, σε επτά κατασκηνωτικές περιόδους, πάνω από 500 παιδιά, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους νέους μας, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη μάθηση.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει σε ανακαινίσεις και βελτιώσεις των υποδομών των κατασκηνώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών.

Τα παιδιά στο τέλος επεφύλαξαν μια έκπληξη στο δήμαρχο παρουσιάζοντας τα έργα και τις δραστηριότητές τους.

Ο Δήμαρχος τόνισε: «παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή ποιοτικών εμπειριών για τα παιδιά και την προώθηση ενός υγιούς και χαρούμενου περιβάλλοντος. Δεσμευόμαστε στα μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των δραστηριοτήτων».