Υπεγράφη από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Επισκευαστικές παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Αριοχωρίου Καλαμάτας», με συνολική δαπάνη 101.592,07 € και χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «Δ. Μουτσώκος και συναργάτες Ε.Ε.».

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης ψευδοροφών του σχολείου, εωστερικούς χρωματισμούς, εργασίες επισκευής όψεων, εργασίες επενδύσεων και επιστρώσεων (πλακάκια, πλάκες Καρύστου και μαρμαροποδιές) κ.ά.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς ένα ακόμα έργο μέσω της ΚΤΥΠ Α.Ε. βαίνει προς υλοποίηση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε ο Δήμαρχος προς τον Πρόεδρο της ΚΤΥΠ Α.Ε. Τιμολέοντα Κατσίπο και τον Μεσσήνιο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Θανάση Γιάνναρη, υπογραμμίζοντας την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και των Κτιριακών Υποδομών για την προώθηση θεμάτων του Δήμου.