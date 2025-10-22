Κώστας Τζιούμης: “Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις με εργασίες τσιμεντόστρωσης στην ΔΕ Κορυθίου”

Ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει με σταθερό ρυθμό τις παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου στα χωριά της Αρκαδίας.

Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται νέες εργασίες τσιμεντόστρωσης σε δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης της οδοποιίας του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κατοικίες εντός των χωριών.

Με τις νέες τσιμεντοστρώσεις επιλύονται χρόνια προβλήματα μετακίνησης κατοίκων και παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Σε δηλώσεις του – κατά την επιτόπια επίβλεψη των έργων – ο Δήμαρχος κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε: «Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών μας. Οι τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους των χωριών μας είναι έργα ουσίας, που εξασφαλίζουν ασφαλή και εύκολη πρόσβαση για όλους. Στόχος μας είναι κανένα χωριό να μην αισθάνεται απομονωμένο και κάθε κάτοικος να μετακινείται με ασφάλεια στην περιοχή του».