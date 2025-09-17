Επιστολή-κραυγή σε Μητσοτάκη από τους απελπισμένους κατοίκους της Αγ. Τριάδας για την καταπάτηση των ιδιοκτησιών τους εδώ και 39 χρόνια: «Από την επομένη θα σας στέλνουμε ληξιαρχικές πράξεις θανάτου»

Και νέα επιστολή από τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας για την κατάσταση της… ομηρίας στην οποία βρίσκονται με τα καταπατημένα από τους Ρομά οικόπεδά τους. Με την αντοχή και την υπομονή τους να τελιώνει μια και έχουμε φθάσει σε μια περιπέτεια που μετρά 39 χρόνια, απευθύνονται ξανά προς τον Πρωθυπουργό, αλλά και θέτουν όλους τους αρμόδιους φορείς προ των ευθυνών τους ζητώντας επιτέλους να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απελεύθερωση των χώρων τους.

Καλαμάτα 4 – 9 – 25

Θέμα: Διαμαρτυρία – Καταγγελία 10.000 Κατοίκων και Ιδιοκτητών Καταπατημένων Οικοπέδων Συνοικίας << Αγίας Τριάδας >> Καλαμάτας.

Σχετ : α. Αρ. Πρ. 7719/22-10-13/Δνση Πολεοδομίας/Δήμος Καλαμάτας

β. Απόφαση 443/2-10-14/Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

γ. Αρ.Πρ.68.479/2768/6-8-14/Αποκεντρωμένη Δνση Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας – Ιονίου ( Απόφαση Κατεδάφισης Παράνομων Κτισμάτων).

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ.

1.Ειλικρινά λυπούμαστε που μέσα σαυτό το ζοφερό κλίμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επανερχόμαστε, για πολλοστή φορά, για να σας θυμίσουμε ότι είμαστε όμηροι, η συνοικία μας και καταπατημένα περιουσιακά μας στοιχεία, μιας έντονα παραβατικής ομάδας ΡΟΜΑ, για 39 ολόκληρα χρόνια.

Όμως αντιδρούμε ενστικτωδώς, όταν ακούμε τις δηλώσεις σας «….νομιμότητα παντού, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα γήπεδα….» , «….το άβατο δεν ισχύει πουθενά…» και σας ρωτάμε:

α. Η «νομιμότητα παντού» ισχύει και για μας; Εάν ΝΑΙ τότε εφαρμόστε την (γ) σχετική απόφαση κατεδάφισης παράνομων κτισμάτων που είναι στα οικόπεδά μας και παραμένει ανεκτέλεστη για 11 χρόνια και εμείς στην ομηρία για 39.

β. Αν «το άβατο δεν ισχύει πουθενά»: τότε τολμήστε Κε Πρωθυπουργέ να περάσετε ανεπίσημα και χωρίς αστυνομική συνοδεία από τον παράνομο οικισμό των ΡΟΜΑ που είναι στη συνοικία μας και δεν εφαρμόζεται ούτε και το « Σχέδιο Πόλεως».

Αξιότιμε Κε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, Κε Χρυσοχοΐδη.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική σας εμφάνιση αναφέρατε ότι «…δεν είναι κατειλημμένος κανένας χώρος..» και προφανώς αναφερόσασταν σε πανεπιστημιακούς χώρους. Η συνοικία μας και τα οικόπεδά μας είναι σε «καθεστώς εισβολής και κατοχής» για 39 ολόκληρα χρόνια. Έχετε κάποια απάντηση; Μήπως η εφαρμογή των Νόμων είναι με εκπτώσεις και κατά περίπτωση;

Αξιότιμε Κε Υφυπουργέ Προστασίας του Πολίτη, Κε Ιωάννη Λαμπρόπουλε.

Ενημερώνετε πολίτες της πολύπαθης συνοικίας που βρίσκονται οι διαδικασίες μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ στην πολυύμνητη, μετά τον «Τρωικό Πόλεμο», «ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ», και θέλουμε απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Τι νομική σχέση έχει η παράνομη εγκατάσταση των ΡΟΜΑ στα οικόπεδά μας με την εξέλιξη διαδικασιών μετεγκατάστασής των από το 2008, στην «ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ», του πρώην Νομάρχη Δράκου και του θλιβερού Δημάρχου Νίκα;

β. Εάν εγκατασταθούν παράνομα ΡΟΜΑ στο κτήμα σας , στο πατρικό σας σπίτι, στην Ελληνοεκκλησιά, θα τους ανέχεστε για 39 ολόκληρα χρόνια , περιμένοντας τις διαδικασίες μετεγκατάστασης στην «ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ»;

γ. Τελικά έχετε το θεσμικό δικαίωμα να κάνετε «πολιτική» με τα συνταγματικά μας δικαιώματα περί «προστασίας των πολιτών» και των «περιουσιακών μας στοιχείων»; Αποδέχεστε το Σύνταγμα της Ελλάδας και οφείλετε να το εφαρμόζετε Κε Υφυπουργέ Προστασίας του Πολίτη; Τελικά έχετε κάποια ευθεία απάντηση;

Αξιότιμε Κε Δήμαρχε.

Μπορεί να παραλάβατε το πρόβλημα πριν από μια 6ετία, αλλά ο χρόνος ανοχής τελειώνει και προφανώς θα οδηγηθούμε ενώπιων της δικαιοσύνης.

Αξιότιμε Κε Γενικέ Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η εφαρμογή της (γ) σχετικής απόφασης κατεδάφισης είναι ευθύνη σας και παραμένει ανεφάρμοστη για 11 ολόκληρα χρόνια, ενώ δεν απαντάτε σε κανένα έγγραφό μας. Προφανώς θα βρεθούμε στα δικαστήρια.

Αξιότιμοι κύριοι αποδέκτες της επιστολής.

Το 30 – 40 % των κατοίκων της συνοικίας πέθανε περιμένοντας λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει για 39 χρόνια. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου που ισχυρίζεστε. Από την επομένη θα σας στέλνουμε ληξιαρχικές πράξεις θανάτου με ταυτόχρονη δημοσιοποίηση στα Μ.Μ.Ε.