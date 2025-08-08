Επιστροφές εισφορών στον ΕΦΚΑ: Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία χωρίς δικαιολογητικά για όσους ξεπέρασαν το ετήσιο όριο

Σε λειτουργία τέθηκε από τον e-ΕΦΚΑ νέα ψηφιακή πλατφόρμα, αποκλειστικά για τους απασχολούμενους συνταξιούχους, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ετήσια εκκαθάριση και επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Η διαδικασία αφορά περιπτώσεις όπου οι παρακρατήσεις υπερέβησαν το θεσπισμένο ανώτατο ετήσιο όριο του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», και συγκεκριμένα στο πεδίο ➝ Συνταξιούχοι ➝ Μισθωτοί.

Η επίσημη ονομασία της υπηρεσίας είναι: «Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση κατ’ έτος και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, πέραν του ανώτατου ετήσιου ορίου».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ