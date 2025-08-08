Χειρότερα λεφτά, πιο σκληρή δουλειά – Έρευνα-χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν έχει μόνο τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, αλλά και το χαμηλότερο δεδουλευμένο ωρομίσθιο, σε όρους Κοινής Αγοραστικής Δύναμης (PPP). Από το 2020 και μετά, η αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου στην Ελλάδα συγκλίνει με εκείνο της Βουλγαρίας και, έκτοτε, η απόσταση μεταξύ τους διευρύνεται.

Τα παραπάνω δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά σχεδόν πριν ένα χρόνο, από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε μελέτη με θέμα «η σχετική θέση του μέσου ωρομισθίου και εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα».

Η ανάλυση την οποία υπέγραφε ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός, προκάλεσε αίσθηση αλλά και αντιδράσεις από το κυβερνητικό επιτελείο, που έκανε λόγο για «fake news». To υπουργείο Οικονομικών έψεξε όσους επικαλέστηκαν τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, για «μηδενισμό και ισοπέδωση» και ότι «παρουσιάζουν μια μίζερη εικόνα».

