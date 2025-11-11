Επιτυχίες των ποδηλατών του ΠΟΤ στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Πίστας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ποδηλατικός Όμιλος Τρίπολης έκανε για ακόμη μία φορά υπερήφανη ολόκληρη την πόλη μας, χαρίζοντάς μας μοναδικές στιγμές συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Πίστας που διεξήχθη στη Φιλιππούπολη στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2025.



Θερμά συγχαρητήρια στη Μελίνα Εξάρχου, στην Κάτια Τσετσώνη, στον Χρήστο Μάγκλαρη, στον Θοδωρή Δρούζα και στον Αλέξη Μάγκλαρη για τις εντυπωσιακές επιδόσεις και τα μετάλλιά τους, που τίμησαν την Τρίπολη.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους προπονητές και στις οικογένειες των αθλητών, που αποτελούν τον αθόρυβο πυρήνα στήριξης πίσω από κάθε διάκριση.

Σε δηλώσεις της η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κα. Σταθούλη Θεοδώρα υπογράμμισε: «Ο Δήμος Τρίπολης θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τον Ποδηλατικό Όμιλο Τρίπολης και κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει τη νέα γενιά. Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν φάρο έμπνευσης για όλους μας και επιβεβαιώνουν πως η Τρίπολη μπορεί – και αξίζει – να βρίσκεται ψηλά».