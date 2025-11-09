Μεγάλη εκτός έδρας νίκη 3-0 επί του Μιλτιάδη στο Μεσσηνιακό ντέρμπι της Γ Εθνικής

Μεγάλη και δίκαιη νίκη πανηγύρισε ο Πανθουριακός, που επικράτησε με 3-0 του Μιλτιάδη στους Γαργαλιάνους, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας (4ος όμιλος). Η ομάδα της Θουρίας, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε την πρώτη της νίκη στη σεζόν και ανέβηκε στους 8 βαθμούς, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και αυτοπεποίθησης ενόψει της συνέχειας.

Αντίθετα, ο Μιλτιάδης γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα και πρώτη εντός έδρας, δείχνοντας πως χρειάζεται άμεση αντίδραση.

Παιχνίδι δύο όψεων

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς πολλές συγκινήσεις, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβληθούν στη μεσαία γραμμή. Οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες — μία για κάθε πλευρά — με τον Ηλιόπουλο να απειλεί για τον Μιλτιάδη και τον Αγγελή να έχει την καλύτερη στιγμή για τον Πανθουριακό.

Στην επανάληψη, όμως, το σκηνικό άλλαξε πλήρως. Ο Πανθουριακός μπήκε αποφασισμένος και μέσα σε δύο λεπτά κατάφερε να «καθαρίσει» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Το φιλμ του αγώνα

48’ Ο Τιμπλαλέξης με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή ανοίγει το σκορ (0-1).

Ο με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή ανοίγει το σκορ (0-1). 50’ Ο Αγγελής εκμεταλλεύεται αδράνεια στην άμυνα του Μιλτιάδη και με κοντινό πλασέ διπλασιάζει τα τέρματα (0-2).

Ο εκμεταλλεύεται αδράνεια στην άμυνα του Μιλτιάδη και με κοντινό πλασέ διπλασιάζει τα τέρματα (0-2). 89’ Ο ίδιος παίκτης, Αγγελής, διαμορφώνει το τελικό 0-3, ολοκληρώνοντας την εξαιρετική του εμφάνιση με δεύτερο προσωπικό γκολ.

Η επόμενη μέρα

Ο Πανθουριακός πήρε ψυχολογία και βαθμολογική ανάσα, δείχνοντας ότι διαθέτει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ του, παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπισε ο Τάκης Σακελλαρόπουλος (Αριστομενόπουλος, Νικολόπουλος, Δημητρίου και Σερπάνος).

Από την άλλη πλευρά, ο Μιλτιάδης μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της σεζόν, φαίνεται να περνά μια μικρή «κοιλιά» και καλείται να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στο επόμενο παιχνίδι.

Την αναμέτρηση διεύθυνε ο Νίκος Κοτσώνης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Αρκαδίας, με βοηθούς τους Γκουριώτη (Αργολίδας) και Λάζαρη (Αρκαδίας).

ΑΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Παγκράτης, Βαρελάς, Παπαδόπουλος, Θώδης, Γκίκα, Ηλιόπουλος, Γιαννόπουλος, Στασινόπουλος, Χότζα, Καντούτσης, Τσιάτσιος.

ΑΣ ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Τόσκα, Γιαννακόπουλος, Δεμπεγιώτης, Δρούγας, Φυκούρας, Τιμπλαλέξης, Κωνσταντινόπουλος, Κωστέας, Αγγελής, Καστόρας, Ζαχαρόπουλος.