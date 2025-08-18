Επιτυχημένη η 22η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο – Ηχηρά τα μηνύματα αναγκαιότητας στήριξης τους πρωτογενούς τομέα (video

Με απόλυτη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιείται στον Πολύλοφο η 22ή Γιορτή Σύκου, ένας θεσμός που εδώ και δύο δεκαετίες τιμά τον ιστορικό καρπό της περιοχής, προβάλλει τον πολιτισμό του τόπου και αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες κάθε ηλικίας, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά γλυκά και εδέσματα με βάση το σύκο, παρασκευασμένα με μεράκι από τοπικούς συλλόγους και παραγωγούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αυξανόμενες δυσκολίες που βιώνουν οι καλλιεργητές σύκου της περιοχής. Το πρόβλημα της άρδευσης κυριάρχησε στις παρεμβάσεις των ομιλητών, καθώς η έλλειψη νερού σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή –θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θανάσης Αναστασόπουλος κατά την ομιλία του εστίασε στην αναγκαιότητα υλοποίησης έργων άρδευσης, για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα.