Επιτυχημένο το 4ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών Δήμου Καλαμάτας

Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Το 4ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών Δήμου Καλαμάτας, άφησε για ακόμη μία χρονιά τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς πλήθος κόσμου κατά το διήμερο παρακολούθησε παραδοσιακούς χορούς από περισσότερους από 500 χορευτές πολιτιστικών και χορευτικών συλλόγων απ’ όλη τη Μεσσηνία, οι οποίοι παρουσίασαν χορούς και τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα και από τις χαμένες Πατρίδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκδηλώσεις του 4ου Ανταμώματος Παραδοσιακών Χορών, εντάσσονται στο καλεντάρι εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. «Φάρις».

