Επιτυχής επιχείρηση απεγκλωβισμού σε δύσβατη περιοχή του Ταΰγετος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, επιχείρηση της Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) σε δύσβατη ορεινή περιοχή του Ταϋγέτου.

Ύστερα από κλήση ιδιοκτήτη, τέσσερις εθελοντές έσπευσαν στο σημείο με ειδικό τετρακίνητο πυροσβεστικό και υποστηρικτικό όχημα. Το Ι.Χ. βρισκόταν σε επικίνδυνη θέση, με τη μία πλευρά να κρέμεται στο κενό…

Ο απεγκλωβισμός πραγματοποιήθηκε με αγκύρωση σε βαρύτερο όχημα και χρήση εργάτη έλξης (winch). Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω φθορές.

