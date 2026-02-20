Τιμητική διάκριση στην Μαριέλλα Τόμας από το Σωματείο «NARTURA»

Στη Στούπα Δυτικής Μάνης, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Σωματείου για την Τέχνη και τη Φύση «NARTURA», που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2026, απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος «ΠΡΟΣΩΠΟ NARTURA 2026» στην κ. Μαριέλλα Τόμας (Marielle Thomas).

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη διαρκή και ουσιαστική στήριξη της κ. Τόμας στο έργο του Σωματείου, τόσο μέσα από την έμπρακτη συμβολή της όσο και μέσω των χορηγιών της ως Γενική Διευθύντρια της εταιρείας UHU BISON ΕΠΕ. Επιπλέον, η τιμή αναδεικνύει τη συνολική της παρουσία ως ενεργού μέλους της τοπικής κοινωνίας της Δυτικής Μάνης.

Με την απονομή του τίτλου, το Σωματείο «NARTURA» εκφράζει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή του για τη σταθερή υποστήριξη και το παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς που η κ. Τόμας αποτελεί για την κοινότητα.

Σημειώνεται ότι, χάρη στη χορηγία της εταιρείας UHU BISON ΕΠΕ, προχωρά η έκδοση του βιβλίου της Κατερίνας Εξαρχουλέα-Γεωργιλέα, με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργης Ζορμπάς. Η Στούπα θυμάται… ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ», σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «NARTURA», η πρόεδρος Μαρία Θεοδωρακέα τόνισε τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας με ανθρώπους και φορείς που στηρίζουν τον πολιτισμό και τη φύση στη Δυτική Μάνη.